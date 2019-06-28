Активисты Судана сняли фильм о вмешательстве Запада

В ответ на массированную информационную кампанию, развернутую Западом в отношении Судана, местные активисты сняли документальный фильм "Суданская весна". В нем подробно рассказывается об истинной природе срежиссированных народных протестов и попытках третьих государств сделать из страны сырьевой придаток.



Суданцы сняли документальный фильм об истинном лице протестов в их стране

Картину перевела редакция ФАН.

После того, как президента Омара аль-Башира свергли 11 апреля этого года, власть в стране перешла к временному правительству — Переходному военному совету. Пока совет старается поддерживать в стране мир, к власти рвутся люди, стремящиеся извлечь выгоду из нестабильной ситуации.

В частности, в картине описана деятельность оппозиционера Омара аль-Дигейра, возглавляющего партию "Суданский конгресс". Он проводит частые встречи с иностранными политиками, например, с послом Великобритании Ирфаном Сиддиком и руководителем секции по политическим вопросам, коммуникации и программам британского посольства в Хартуме Джеми Хэмиллом. Помимо них аль-Дигейра неоднократно навещали послы Германии, Канады, Испании, Нидерландов и других стран.

Иностранные специалисты работают и в составе оппозиционных партий Судана. В Ассоциации суданских профессионалов состоит Мухаммад Юсиф, получивший докторскую степень в Великобритании, и Мухаммад аль-Асбат, более пяти лет живущий во Франции.

С помощью кибератак, информационных кампаний и работы с населением агенты иностранного влияния отстаивают чуждые суданскому народу интересы. По словам инженера Абдель Хади Ахмад Мухаммада, протестом руководят через социальные сети, где публикуется вся нужная информация: от времени начала протестных маршей до инструкций по проведению митингов.

Еще одним методом воздействия на протестующих стали наркотические вещества. Их незаметно добавляют в пищу и воду, которые затем раздают демонстрантам. Недавно в Судане был найден склад с 13 тоннами гашиша, большим количеством "Трамадола", наличными деньгами и оружием.

Зачастую на демонстрациях в столице можно заметить и иностранных политиков. В начале мая с протестующими общались генконсул посольства Британии Дэвид Леллиот и посол Швеции Ганс Хендрик Лунквист, а также послы Италии и Франции Фабрицио Лобассо и Эмануэль Блатман. "Они ходят туда, чтобы изучать действительность и в дальнейшем интерпретировать ее в интересах западных стран в первую очередь", — заявляет журналист Идам Абдурахман Адам.

Вслед за европейскими коллегами к попыткам повлиять на ситуацию в Судане присоединились американцы. Официальные призывы к Конгрессу вмешаться в дела Судана привели к очередной волне протестов, повлекших за собой гибель нескольких демонстрантов. Однако виновным тут же попытались выставить Военный совет.

В качестве предостережения создатели фильма вспоминают о Ливии, где после свержения западными политиками Муаммара Каддафи подняли голову террористические группировки, а сама страна погрузилась в глубокий социально-экономический кризис. Это явный сигнал о том, насколько важно противостоять западному вмешательству в дела Судана и сохранить суверенитет государства.