Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Активисты Судана сняли фильм о вмешательстве Запада

Мир » Остальной мир » Африка print

В ответ на массированную информационную кампанию, развернутую Западом в отношении Судана, местные активисты сняли документальный фильм "Суданская весна". В нем подробно рассказывается об истинной природе срежиссированных народных протестов и попытках третьих государств сделать из страны сырьевой придаток.


Суданцы сняли документальный фильм об истинном лице протестов в их стране

Картину перевела редакция ФАН.

После того, как президента Омара аль-Башира свергли 11 апреля этого года, власть в стране перешла к временному правительству — Переходному военному совету. Пока совет старается поддерживать в стране мир, к власти рвутся люди, стремящиеся извлечь выгоду из нестабильной ситуации.

В частности, в картине описана деятельность оппозиционера Омара аль-Дигейра, возглавляющего партию "Суданский конгресс". Он проводит частые встречи с иностранными политиками, например, с послом Великобритании Ирфаном Сиддиком и руководителем секции по политическим вопросам, коммуникации и программам британского посольства в Хартуме Джеми Хэмиллом. Помимо них аль-Дигейра неоднократно навещали послы Германии, Канады, Испании, Нидерландов и других стран.

Иностранные специалисты работают и в составе оппозиционных партий Судана. В Ассоциации суданских профессионалов состоит Мухаммад Юсиф, получивший докторскую степень в Великобритании, и Мухаммад аль-Асбат, более пяти лет живущий во Франции.

С помощью кибератак, информационных кампаний и работы с населением агенты иностранного влияния отстаивают чуждые суданскому народу интересы. По словам инженера Абдель Хади Ахмад Мухаммада, протестом руководят через социальные сети, где публикуется вся нужная информация: от времени начала протестных маршей до инструкций по проведению митингов.

Еще одним методом воздействия на протестующих стали наркотические вещества. Их незаметно добавляют в пищу и воду, которые затем раздают демонстрантам. Недавно в Судане был найден склад с 13 тоннами гашиша, большим количеством "Трамадола", наличными деньгами и оружием.

Зачастую на демонстрациях в столице можно заметить и иностранных политиков. В начале мая с протестующими общались генконсул посольства Британии Дэвид Леллиот и посол Швеции Ганс Хендрик Лунквист, а также послы Италии и Франции Фабрицио Лобассо и Эмануэль Блатман. "Они ходят туда, чтобы изучать действительность и в дальнейшем интерпретировать ее в интересах западных стран в первую очередь", — заявляет журналист Идам Абдурахман Адам.

Вслед за европейскими коллегами к попыткам повлиять на ситуацию в Судане присоединились американцы. Официальные призывы к Конгрессу вмешаться в дела Судана привели к очередной волне протестов, повлекших за собой гибель нескольких демонстрантов. Однако виновным тут же попытались выставить Военный совет.

В качестве предостережения создатели фильма вспоминают о Ливии, где после свержения западными политиками Муаммара Каддафи подняли голову террористические группировки, а сама страна погрузилась в глубокий социально-экономический кризис. Это явный сигнал о том, насколько важно противостоять западному вмешательству в дела Судана и сохранить суверенитет государства.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы судан африка фильмы вмешательство запада документальные фильмы
Обсудить
Актуальная аналитика
Новости спорта
Бальные танцы как вид спорта
Недвижимость
Элитная недвижимость: что это такое
Бывший СССР
Протесты в Казахстане выходят из-под контроля властей
Новости Все >
Капитанов пока не получил подтверждения трудоустройства в Смольном
Глава Еврокомиссии сыграл на рояле в Осаке
Власти: чиновники в Петербурге в среднем "помолодели" на 7 лет
Российская легкоатлетка Моисеева дисквалифицирована за допинг
Итальянская "Рома" купила футболиста "Уфы"
Трамп похвалил себя в Twitter перед обедом на G20
Жириновский возглавит список ЛДПР на выборах в Заксобрание Севастополя
Хэмилтон показал лучшее время в первой практике "Гран-при Австрии"
Активисты Судана сняли фильм о вмешательстве Запада
Освобожденные украинские военные прибыли в Киев из Минска
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир. Новости мира
"Я Рамзан Кадыров". Депутат Госдумы осадил литовского депутата в ПАСЕ

Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, который входит в состав российской делегации в ПАСЕ, напугал представителя от Литвы фразой "Я Рамзан Кадыров".

"Я Рамзан Кадыров". Депутат Госдумы осадил литовского депутата в ПАСЕ
Гибель Грузии: уроки для современной России
Новости Грузии
Гибель Грузии: уроки для современной России
Евросоюз
Болгария покинула русофобский лагерь Европы
Военные новости
Столкновение истребителей над Германией попало на видео
Новости Грузии
Гибель Грузии: уроки для современной России

Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.

Гибель Грузии: уроки для современной России
Болгария покинула русофобский лагерь Европы
Евросоюз
Болгария покинула русофобский лагерь Европы
Мир. Новости мира
"Я Рамзан Кадыров". Депутат Госдумы осадил литовского депутата в ПАСЕ
Общество
Российский гидролог: Крымский мост вредит экологии
Общество
Росстат: высшее образование в России в 2019 году подорожало на 15%

Рост цен подтверждают и данные Единой межведомственной информационно-статистической системы.

Росстат: высшее образование в России в 2019 году подорожало на 15%
Специалист РАН: вода на мелководье Байкала загрязнена и непригодна для питья
Экология
Специалист РАН: вода на мелководье Байкала загрязнена и непригодна для питья
Наука и техника
Директор института РАН: вода в Байкале токсична
Политика. Новости и аналитика
Путин подарил Зюганову на день рождения материалы съезда КПСС
Любовь Степушова Москва и Нур-Султан зачищают "черную дыру" в Киргизии Любовь Степушова Рустем Сафронов Трампа назвали "угрозой национальной безопасности" Рустем Сафронов Сергей Костин Расходы на развитие ГЛОНАСС сократятся на 13 млрд рублей Сергей Костин
Комментарии
Гибель Грузии: уроки для современной России
Гибель Грузии: уроки для современной России
Трамп не позволит Болгарии провести реиндустриализацию с помощью России
Трамп не позволит Болгарии провести реиндустриализацию с помощью России
Туск раскритиковал слова Путина о неактуальности либеральной идеи
Трамп не позволит Болгарии провести реиндустриализацию с помощью России
Трамп не позволит Болгарии провести реиндустриализацию с помощью России
Гибель Грузии: уроки для современной России
Грузия и Литва отказались покидать сессию ПАСЕ вслед за Украиной
Глава минобороны Латвии возмущен трансляцией телеканала РФ в Бельгии
"Я Рамзан Кадыров". Депутат Госдумы осадил литовского депутата в ПАСЕ
Юлия Шик: мать — это звучит… дорого
Меркель снова стало плохо на официальной встрече
Юлия Шик: мать — это звучит… дорого
Экс-солистка группы Hi-Fi: на сто тысяч рублей в месяц не прожить
СБУ и вся власть Украины считают русин "сепаратистами"
Зеленский утвердил выдачу паспортов иностранцам, воевавшим за Киев
Сын Алибасова рассказал о заработке на отравлении отца
Туск раскритиковал слова Путина о неактуальности либеральной идеи
Трамп не позволит Болгарии провести реиндустриализацию с помощью России
Трамп не позволит Болгарии провести реиндустриализацию с помощью России
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ