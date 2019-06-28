Освобожденные украинские военные прибыли в Киев из Минска

Четверо украинских военнослужащих, которые находились в плену в Донбассе, были освобождены и прилетели из Минска в Киев. В аэропорту их встретили журналисты и родственники. Пленные были освобождены властями ДНР и ЛНР в одностороннем порядке по просьбе украинского политика Виктора Медведчука.



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По словам Медведчука, переговоры с Донбассом продолжаются. В будущем стороны хотят обменять военнопленных по формуле "всех на всех". Освобождение четверых человек - это был первый шаг на сближение.

"Мы все очень рады, что четверо наших ребят вернулись домой целыми и невредимыми. Это еще раз доказывает, что нужно общаться, говорить, вести переговоры. Думать о том, что кто-то сможет кого-то заставить - неправильно", - рассказал журналистам Медведчук.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Виктор Медведчук договорился с представителями ДНР и ЛНР в Минске об освобождении четверых украинских военнослужащих в качестве жеста доброй воли.

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