Четверо украинских военнослужащих, которые находились в плену в Донбассе, были освобождены и прилетели из Минска в Киев. В аэропорту их встретили журналисты и родственники. Пленные были освобождены властями ДНР и ЛНР в одностороннем порядке по просьбе украинского политика Виктора Медведчука.
По словам Медведчука, переговоры с Донбассом продолжаются. В будущем стороны хотят обменять военнопленных по формуле "всех на всех". Освобождение четверых человек - это был первый шаг на сближение.
"Мы все очень рады, что четверо наших ребят вернулись домой целыми и невредимыми. Это еще раз доказывает, что нужно общаться, говорить, вести переговоры. Думать о том, что кто-то сможет кого-то заставить - неправильно", - рассказал журналистам Медведчук.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Виктор Медведчук договорился с представителями ДНР и ЛНР в Минске об освобождении четверых украинских военнослужащих в качестве жеста доброй воли.
Читайте также:
Медведчук: ДНР и ЛНР передали Киеву 4 военнопленных
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, который входит в состав российской делегации в ПАСЕ, напугал представителя от Литвы фразой "Я Рамзан Кадыров".
Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.
Рост цен подтверждают и данные Единой межведомственной информационно-статистической системы.