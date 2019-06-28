В США самолет врезался в жилой дом

Вечером 27 июня одномоторный самолет врезался в одноэтажный жилой дом в штате Северная Каролина. Из-за удара самолета о сооружение погиб пилот и человек, находившийся в доме. Еще одного человека госпитализировали с серьезными травмами.



В Подмосковье разбился самолёт: упал на жилой дом / Новости от 28.02.2019 15:30

Информацию об инциденте предоставил департамент общественной безопасности штата. На месте происшествия работает следственная группа, чтобы определить причины падения самолета.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Подмосковье частный самолет упал на жилой дом. Как уточняет телеканал "360", самолет упал через 40 минут после вылета с аэродрома Северка. За штурвалом был 52-летний пилот. При падении самолет задел дачный дом и рухнул на участке.

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В США самолет врезался в жилой дом