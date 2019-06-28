Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики передали Украине четырех военнопленных.
Об этом объявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.
Это произошло сегодня, 28 июня, в аэропорту Минска, столицы соседней Белоруссии.
В ближайшие часы за украинскими военнопленными прилетит частный самолет из Киева.
Отметим, что накануне об освобождении пленных украинских военных руководство ДНР и ЛНР попросил сам Медведчук. Он также заявил, что действующий президент Украины Владимир Зеленский ничего в этом направлении не делает.
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