Медведчук: ДНР и ЛНР передали Киеву 4 военнопленных

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики передали Украине четырех военнопленных.



«Сбежавшая из ДНР на Украину» бывшая ополченка...

Об этом объявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

Это произошло сегодня, 28 июня, в аэропорту Минска, столицы соседней Белоруссии.

В ближайшие часы за украинскими военнопленными прилетит частный самолет из Киева.

Отметим, что накануне об освобождении пленных украинских военных руководство ДНР и ЛНР попросил сам Медведчук. Он также заявил, что действующий президент Украины Владимир Зеленский ничего в этом направлении не делает.