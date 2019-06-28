Владимир Путин приехал на саммит G20 со своей кружкой

Президент России Владимир Путин прибыл на саммит "Большой двадцатки" в японский город Осака с собственной кружкой. На это обратили внимание журналисты Russia Today, который сняли, как Путин пьет из своей кружки с другими мировыми лидерами. Примечательно, что коллеги Владимира Путина пьют из заранее заготовленных бокалов.



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Журналисты заметили, что кружка в кадре очень похожа на ту термокружку, из которой пьет Владимир Путин во время прямой линии.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала интервью Владимира Путина, которое он дал журналистам Financial Times на саммите G20. Президент России рассказал изданию о преемнике, войне, Китае и Трампе.

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