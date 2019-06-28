Президент России Владимир Путин прибыл на саммит "Большой двадцатки" в японский город Осака с собственной кружкой. На это обратили внимание журналисты Russia Today, который сняли, как Путин пьет из своей кружки с другими мировыми лидерами. Примечательно, что коллеги Владимира Путина пьют из заранее заготовленных бокалов.
Журналисты заметили, что кружка в кадре очень похожа на ту термокружку, из которой пьет Владимир Путин во время прямой линии.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала интервью Владимира Путина, которое он дал журналистам Financial Times на саммите G20. Президент России рассказал изданию о преемнике, войне, Китае и Трампе.
Читайте также:
Путин: если резко понизить зарплату чиновникам, они просто разбегутся
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, который входит в состав российской делегации в ПАСЕ, напугал представителя от Литвы фразой "Я Рамзан Кадыров".
Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.
Рост цен подтверждают и данные Единой межведомственной информационно-статистической системы.