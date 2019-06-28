Президент Молдавии высказался за расширение сотрудничества с Латвией

Президент Молдавии Игорь Додон высказался за расширение сотрудничества с Латвией.



Додон: Россия подарила Молдове партию грузовиков / Новости от 31.10.2018 23:38

Об этом глава государства написал в своем аккаунте в Facebook после встречи с главой Министерства иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем.

Игорь Додон отметил, что современные дипломатические отношения Риги и Кишинева не соответствуют имеющемуся потенциалу.

Отметим, что Додон и Ринкевич в ходе беседы обсуждали в числе прочего и недавнюю смену власти в Молдавии.

Напомним, что 9 июня текущего года Конституционный суд Молдавии отстранил Додона от занимаемой им должности и передал полномочия Павлу Филипу, исполняющему обязанности премьер-министра страны.