Президент Молдавии Игорь Додон высказался за расширение сотрудничества с Латвией.
Об этом глава государства написал в своем аккаунте в Facebook после встречи с главой Министерства иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем.
Игорь Додон отметил, что современные дипломатические отношения Риги и Кишинева не соответствуют имеющемуся потенциалу.
Отметим, что Додон и Ринкевич в ходе беседы обсуждали в числе прочего и недавнюю смену власти в Молдавии.
Напомним, что 9 июня текущего года Конституционный суд Молдавии отстранил Додона от занимаемой им должности и передал полномочия Павлу Филипу, исполняющему обязанности премьер-министра страны.
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