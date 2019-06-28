Россия пообещала быстро перечислить взнос в бюджет Совета Европы

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко сообщил, что Россия без промедлений оплатит взнос в бюджет Совета Европы. Грушко отметил, что Российская Федерация ставила условие, по которому взнос в Совет Европы будет внесен только в случае полного возобновления полномочий российской делегации в ПАСЕ.



В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации / Новости от 25.06.2019 16:50

"Мы уже говорил, что сразу же и без промедлений внесем взнос в бюджет Совета Европы, но только после того, как полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы будут восстановлены в полном объеме", - сообщил замглавы МИД.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что возвращение России в ПАСЕ может означать скорую отмену антироссийских санкций.

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