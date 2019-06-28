Для жен лидеров G20 была организована особая культурная программа, пока главы государств проводили рабочие встречи. Около полудня супруги участников саммита приехали в японский город Киото, который расположен недалеко от Осаки и долгое время был столицей Японии.
Киото считается культурным центром Японии. В городе сосредоточено большое количество храмов, музеев и других достопримечательностей. По Киото супруги лидеров саммита передвигались на рикшах. Их привезли в древнейший храм Тофукудзи, где они покормили плавающих в пруду карпов, а затем приняли участие в чайной церемонии и пообедали.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Дональду Трампу и Владимиру Путину удалось перекинуться парой слов перед официальной встречей в рамках саммита "Большой двадцатки".
Читайте также:
Саммит G-20: Путин пригласил Трампа в Москву - ОБНОВЛЯЕТСЯ
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.
Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.
Рост цен подтверждают и данные Единой межведомственной информационно-статистической системы.