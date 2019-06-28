Первых леди G20 прокатили на рикшах и накормили обедом

Для жен лидеров G20 была организована особая культурная программа, пока главы государств проводили рабочие встречи. Около полудня супруги участников саммита приехали в японский город Киото, который расположен недалеко от Осаки и долгое время был столицей Японии.



Зеленского не пригласили на саммит G20 в Осаке / Новости от 24.06.2019 13:15

Киото считается культурным центром Японии. В городе сосредоточено большое количество храмов, музеев и других достопримечательностей. По Киото супруги лидеров саммита передвигались на рикшах. Их привезли в древнейший храм Тофукудзи, где они покормили плавающих в пруду карпов, а затем приняли участие в чайной церемонии и пообедали.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Дональду Трампу и Владимиру Путину удалось перекинуться парой слов перед официальной встречей в рамках саммита "Большой двадцатки".

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