Лукашенко анонсировал трехстороннюю встречу с Путиным и Рахмоном

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.



Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры / Новости от 23.04.2019 00:56

Об этом Лукашенко заявил в ходе встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

По словам главы государства, встреча состоится уже завтра, 29 июня.

Встреча пройдет в Белоруссии и будет трехсторонней — Александр Лукашенко заявил, что ему, Владимиру Путину и Эмомали Рахмону есть что обсудить.