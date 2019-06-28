Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.
Об этом Лукашенко заявил в ходе встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
По словам главы государства, встреча состоится уже завтра, 29 июня.
Встреча пройдет в Белоруссии и будет трехсторонней — Александр Лукашенко заявил, что ему, Владимиру Путину и Эмомали Рахмону есть что обсудить.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.
Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.
Рост цен подтверждают и данные Единой межведомственной информационно-статистической системы.