Байден: если Трампа изберут на второй срок, НАТО придет конец

В случае переизбрания действующего президента США Дональда Трампа на второй срок правления НАТО прекратит свое существование.



В НАТО поддержали решение США по ДРСМД / Новости от 01.02.2019 18:17

Об этом в ходе теледебатов представителей Демократической партии заявил бывший вице-президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден.

Североатлантический альянс, отметил Байден, это самый важный альянс в истории Соединенных Штатов Америки. Но в случае переизбрания Дональда Трампа еще на четыре года, сетует экс-вице-президент страны, НАТО придет конец.

Примечательно, что недавно Джо Байден обогнал Дональда Трампа по популярности среди американских избирателей.