В случае переизбрания действующего президента США Дональда Трампа на второй срок правления НАТО прекратит свое существование.
Об этом в ходе теледебатов представителей Демократической партии заявил бывший вице-президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден.
Североатлантический альянс, отметил Байден, это самый важный альянс в истории Соединенных Штатов Америки. Но в случае переизбрания Дональда Трампа еще на четыре года, сетует экс-вице-президент страны, НАТО придет конец.
Примечательно, что недавно Джо Байден обогнал Дональда Трампа по популярности среди американских избирателей.
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