Грузия и Литва отказались покидать сессию ПАСЕ вслед за Украиной

Делегации Грузии и Литвы в ПАСЕ сообщили, что продолжат работу в Парламентской ассамблее Совета Европы до конца сессии. Ранее украинская делегация покинула заседание ассамблеи после восстановления полномочий российской делегации.



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Представители Украины в ПАСЕ сообщили, что вместе с ними текущую сессию ассамблеи покинут Словакия, Грузия, Польша, Литва, Латвия и Эстония. Позднее оказалось, что эта информация не соответствует действительности. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас сообщил, что правительство не поддерживает идею ухода государственной делегации из ПАСЕ.

Аналогичное заявление сделала делегация Словакии в ПАСЕ, которая опровергла информацию об уходе с текущей сессии. Делегация Грузии сообщила, что останется до конца текущей сессии ПАСЕ, а затем поднимет вопрос о возобновлении полномочий России. Член делегации Литвы в ПАСЕ Эгидиус Варейкис также заявил, что литовская делегация не собирается покидать ассамблею.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, чего ждать от возобновления полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

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