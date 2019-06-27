Делегации Грузии и Литвы в ПАСЕ сообщили, что продолжат работу в Парламентской ассамблее Совета Европы до конца сессии. Ранее украинская делегация покинула заседание ассамблеи после восстановления полномочий российской делегации.
Представители Украины в ПАСЕ сообщили, что вместе с ними текущую сессию ассамблеи покинут Словакия, Грузия, Польша, Литва, Латвия и Эстония. Позднее оказалось, что эта информация не соответствует действительности. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас сообщил, что правительство не поддерживает идею ухода государственной делегации из ПАСЕ.
Аналогичное заявление сделала делегация Словакии в ПАСЕ, которая опровергла информацию об уходе с текущей сессии. Делегация Грузии сообщила, что останется до конца текущей сессии ПАСЕ, а затем поднимет вопрос о возобновлении полномочий России. Член делегации Литвы в ПАСЕ Эгидиус Варейкис также заявил, что литовская делегация не собирается покидать ассамблею.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, чего ждать от возобновления полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.
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Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.
Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.
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