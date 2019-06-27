На саммит G-20 надвигается тайфун

Руководство японского города Осака предупредили о том, что на город надвигается тайфун. Местные власти сообщают о ливнях и штормовом ветре в преддверии открытия саммита лидеров большой двадцатки.



Зеленского не пригласили на саммит G20 в Осаке / Новости от 24.06.2019 13:15

Соответствующее заявление сделала метеорологическая служба. Метеорологи рассказали, что на Осаку обрушится тропический циклон с вечера 27 июня до утра 28 июня. После этого циклон перерастет в тайфун.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что США и Китай хотят приостановить торговую войну на время проведения саммита G-20.

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