Руководство японского города Осака предупредили о том, что на город надвигается тайфун. Местные власти сообщают о ливнях и штормовом ветре в преддверии открытия саммита лидеров большой двадцатки.
Соответствующее заявление сделала метеорологическая служба. Метеорологи рассказали, что на Осаку обрушится тропический циклон с вечера 27 июня до утра 28 июня. После этого циклон перерастет в тайфун.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что США и Китай хотят приостановить торговую войну на время проведения саммита G-20.
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Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.
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