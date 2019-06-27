ДНР и ЛНР передадут Украине четверых военнопленных

Представители Донецкой и Луганской народных республик хотят ускорить процесс обмена пленными "всех на всех". Поэтому планируют в одностороннем порядке передать Украине четверых украинских военнопленных.



В ДНР создают три линии обороны в ожидании украинской атаки / Новости от 22.12.2018 22:29

Соответствующая договоренность была достигнута в Минске на встрече глав республик Донбасса и Виктора Медведчука. Передача пленных состоится 28 июня в белорусской столице.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что глава ДНР Денис Пушилин собирается подаст в суд на Украину после завершения боевых действий.

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