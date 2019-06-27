Представители Донецкой и Луганской народных республик хотят ускорить процесс обмена пленными "всех на всех". Поэтому планируют в одностороннем порядке передать Украине четверых украинских военнопленных.
Соответствующая договоренность была достигнута в Минске на встрече глав республик Донбасса и Виктора Медведчука. Передача пленных состоится 28 июня в белорусской столице.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что глава ДНР Денис Пушилин собирается подаст в суд на Украину после завершения боевых действий.
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Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.
Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.
Жириновский заявил, что россияне много переплачивают за услуги ЖКХ и что в ЛДПР есть группа экспертов, готовая предоставить достоверные доказательства этого.