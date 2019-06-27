Госдеп совместно с посольством США в Бухаресте ищут румынские литературные организации для участия в поэтическом конкурсе на тему коммунизма. Также ведется поиск организатора общенационального конкурса стихосложения на английском языке среди учеников школ на тему "Жизнь при коммунизме".
Организатору конкурса обещают грант в размере 25 тысяч долларов. Представители американского посольства в Бухаресте отмечают, что конкурс направлен на достижение понимания среди школьников, что поэзия может стать оружием против "недемократических режимов".
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Румыния может претендовать на полторы области Украины.
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