Госдеп объявил в Румынии поэтический конкурс о коммунизме

Госдеп совместно с посольством США в Бухаресте ищут румынские литературные организации для участия в поэтическом конкурсе на тему коммунизма. Также ведется поиск организатора общенационального конкурса стихосложения на английском языке среди учеников школ на тему "Жизнь при коммунизме".



Госдеп США потратит на борьбу с влиянием России...

Организатору конкурса обещают грант в размере 25 тысяч долларов. Представители американского посольства в Бухаресте отмечают, что конкурс направлен на достижение понимания среди школьников, что поэзия может стать оружием против "недемократических режимов".

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Румыния может претендовать на полторы области Украины.

Читайте также:

Румынские грезы о Тирасполе и Одессе