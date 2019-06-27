Администрация президента Украины Владимира Зеленского предложила перенести столицу государства из Киева в другой город. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович.
"Столицу Украины Киев надо перенести в другое место. Это официальное заявление партии Зеленского. Кривой Рог там насторожился, еще другие города. Я не против устраивать из страны "95 квартал", но что мы кушать в конце этого будем?", - сказал депутат в интервью украинскому телеканалу "112.Украина".
Политик добавил, что происходящее в стране уже напоминает плохой анекдот.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что команда Владимира Зеленского реформирует администрацию главы государства. В основе этой реформы будет лежать переход от "рудимента советской системы к современному европейскому офису".
По словам заместителя главы президентской администрации Руслана Рябошапки, в первую очередь будет изменено название структуры. "Для начала мы уходим от названия "администрация" и переходим к термину, который более современный и европейский, - "офис главы государства" - сказал он.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Во время учений в Германии столкнулись два истребителя. Оба пилота успели катапультироваться, однако выжить удалось только одному.
Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.
Жириновский заявил, что россияне много переплачивают за услуги ЖКХ и что в ЛДПР есть группа экспертов, готовая предоставить достоверные доказательства этого.