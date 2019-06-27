Китай и США хотят приостановить торговую войну на время саммита G20

США и Китай планируют приостановить торговую войну во время предстоящего саммита G20 в Японии и начать переговоры для урегулирования ситуации. Об этом пишет китайское издание South China Morning Post со ссылкой на собственные источники.



Анонс недели. Торговая война: вся надежда на саммит G20? / Новости от 24.06.2019 21:18

По информации журналистов, детали сделки заранее включены в пресс-релизы к предстоящей встрече председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа.

Решение американского лидера приостановить введение дополнительных пошлин на товары из Китая стало условием встречи с китайским коллегой на полях саммита.

Ранее Белый дом подтвердил встречу президента США и лидера КНР на форуме G20, она состоится во второй день саммита.