США и Китай планируют приостановить торговую войну во время предстоящего саммита G20 в Японии и начать переговоры для урегулирования ситуации. Об этом пишет китайское издание South China Morning Post со ссылкой на собственные источники.
По информации журналистов, детали сделки заранее включены в пресс-релизы к предстоящей встрече председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа.
Решение американского лидера приостановить введение дополнительных пошлин на товары из Китая стало условием встречи с китайским коллегой на полях саммита.
Ранее Белый дом подтвердил встречу президента США и лидера КНР на форуме G20, она состоится во второй день саммита.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Во время учений в Германии столкнулись два истребителя. Оба пилота успели катапультироваться, однако выжить удалось только одному.
Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.
Жириновский заявил, что россияне много переплачивают за услуги ЖКХ и что в ЛДПР есть группа экспертов, готовая предоставить достоверные доказательства этого.