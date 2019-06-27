Киевский историк посчитал, что реформы Петра I проводили украинцы

Реформы российского императора Петра I проводились благодаря украинским интеллектуальным усилиям. Такое заявление сделал профессор киевского Института археографии и источниковедения Национальной академии наук Украины Виктор Брехуненко.



Историк из Киева презентовал в Москве книгу «Украина между Россией и Западом» / Новости от 17.03.2019 19:44

Выступая на конференции, посвященной 310-летию Полтавской битвы, историк усомнился в значимости реформ Петра I и его способностях.

"Все реформы Петра I скопированы с голландского образца. И он не знал, где брать эти образцы, этот "великий" гений, для реформирования. И это делалось украинскими руками и украинскими интеллектуальными усилиями, и немцами, которых массово Петр I привлекал к этому всему", - сказал Брехуненко.

Он добавил, что способности российского императора были сильно преувеличены, а многие "неудобные" исторические факты скрыты. Например, несостоявшийся брак царевны Елизаветы с французским королем Людовиком XVII.