Реформы российского императора Петра I проводились благодаря украинским интеллектуальным усилиям. Такое заявление сделал профессор киевского Института археографии и источниковедения Национальной академии наук Украины Виктор Брехуненко.
Выступая на конференции, посвященной 310-летию Полтавской битвы, историк усомнился в значимости реформ Петра I и его способностях.
"Все реформы Петра I скопированы с голландского образца. И он не знал, где брать эти образцы, этот "великий" гений, для реформирования. И это делалось украинскими руками и украинскими интеллектуальными усилиями, и немцами, которых массово Петр I привлекал к этому всему", - сказал Брехуненко.
Он добавил, что способности российского императора были сильно преувеличены, а многие "неудобные" исторические факты скрыты. Например, несостоявшийся брак царевны Елизаветы с французским королем Людовиком XVII.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Во время учений в Германии столкнулись два истребителя. Оба пилота успели катапультироваться, однако выжить удалось только одному.
Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.
Жириновский заявил, что россияне много переплачивают за услуги ЖКХ и что в ЛДПР есть группа экспертов, готовая предоставить достоверные доказательства этого.