Кандидат в депутаты от партии Зеленского допустил в резюме 20 ошибок

Кандидат в депутаты Верховной рады от партии президента Украины "Слуга народа" Александр Пекарь опубликовал резюме на русском языке, в котором допустил 20 грамматических ошибок.



Рейтинг партии Зеленского «Слуга народа» вырос почти до 50% / Новости от 05.06.2019 13:43

Резюме 27-летнего политика обнаружили на одном из сайтов по поиску работы, об этом пишет украинское издание "Закарпатский вестник".

Пекарь написал, что хотел бы получить руководящую должность с зарплатой в размере 20 тысяч гривен (около 48 тысяч рублей). По его словам, он является менеджером по развитию и оптимизации "розходов". Политик указал, что окончил "Львовский Нацыональный Политтехнический Университет". К числу своих достоинств он отнес "комунекабельность", умение грамотно планировать "робочий процес" и выходить "с конфликтных ситуацый".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава Министерства образования Хакасии Лариса Гимазутина считает автором пьесы "Горе от ума" Александра Радищева.

Ведущий программы Алексей Кириченко обсуждал с Ларисой Гимазутиной результаты ЕГЭ в регионе, а также ситуацию с образованием в Хакасии в целом. Журналист решил поинтересоваться у главы Министерства образования региона, читают ли современные школьники русскую литературу XVIII века - есть ли, например, задал вопрос Кириченко, в школьной программе Александр Радищев.

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