Президент ЮАР Сирил Рамапоса поддержал курс на ускорение земельной реформы и проведение экспроприации фермерских земель без компенсации. Этот вопрос стоит на повестке дня его администрации и парламента страны.
"Одной из главных задач нового парламента является окончание работы над поправками, которые разъяснят, как будет осуществляться экспроприация земли без компенсации. Парламент должен принять закон об экспроприациях, который закрепит конкретные условия и практические методы ее проведения" - передает слова президента телеканал SABC.
Рамапоса добавил, что власти страны должны выйти за рамки добровольного выкупа земли фермеров по ее рыночной цене. "Земля должна быть передана тем, кто ее обрабатывает, и тем, кто в ней нуждается", - подчеркнул глава государства.
Он отметил, что экспроприация станет важным, но не единственным инструментом, которым воспользуется правительство страны для ускорения реформы.
Напомним, решение о необходимости перехода к экспроприации без компенсаций в ЮАР было принято в декабре 2017 года на съезде правящего "Африканского национального конгресса".
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