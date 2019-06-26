Президент ЮАР подтвердил планы по изъятию земель у белых фермеров

Президент ЮАР Сирил Рамапоса поддержал курс на ускорение земельной реформы и проведение экспроприации фермерских земель без компенсации. Этот вопрос стоит на повестке дня его администрации и парламента страны.



Фермеры-буры из ЮАР присмотрели земли в Калужской области / Новости от 30.09.2018 11:18

"Одной из главных задач нового парламента является окончание работы над поправками, которые разъяснят, как будет осуществляться экспроприация земли без компенсации. Парламент должен принять закон об экспроприациях, который закрепит конкретные условия и практические методы ее проведения" - передает слова президента телеканал SABC.

Рамапоса добавил, что власти страны должны выйти за рамки добровольного выкупа земли фермеров по ее рыночной цене. "Земля должна быть передана тем, кто ее обрабатывает, и тем, кто в ней нуждается", - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что экспроприация станет важным, но не единственным инструментом, которым воспользуется правительство страны для ускорения реформы.

Напомним, решение о необходимости перехода к экспроприации без компенсаций в ЮАР было принято в декабре 2017 года на съезде правящего "Африканского национального конгресса".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Северном Кейпе, провинции Южно-Африканской республики, планируют создать второй в стране анклав для белого населения. Он будет называться Эврика.

Читайте также: Россия и ЮАР нужны друг другу.