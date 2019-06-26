Тлеющая сигарета и проблемы с электричеством рассматриваются в качестве возможных причин пожара в соборе Парижской Богоматери, который произошел 15 апреля.
Как сообщает радиостанция France info со ссылкой на прокуратуру Парижа, криминальная версия возгорания полностью исключается.
"Нет никаких данных, которые позволяли бы говорить в поддержку криминальной гипотезы", - отметили в прокуратуре.
Неисправная электрическая система или плохо потушенная сигареты вполне могли стать причиной пожара. Точные причины возгорания в ходе предварительного расследования не установлены, добавляют в столичной прокуратуре. В настоящее время проводятся более глубокие исследования с привлечением экспертов.
Напомним, расследование инцидента ведется в связи с неумышленным причинением ущерба при возгорании. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении восстановить Нотр-Дам за пять лет. Свою помощь в реставрации собора предложили международные организации и крупные компании.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что французский посол на Украине Изабель Дюмон возмутилась сообщением про Нотр-Дам известного украинского политолога Тараса Березовца в социальной сети Twitter.
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