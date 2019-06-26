Сигарета и проводка названы вероятными причинами пожара в Нотр-Даме

Тлеющая сигарета и проблемы с электричеством рассматриваются в качестве возможных причин пожара в соборе Парижской Богоматери, который произошел 15 апреля.



Пожар в Нотр-Дам-де-Пари использовали для мести Макрону / Новости от 16.04.2019 13:39

Как сообщает радиостанция France info со ссылкой на прокуратуру Парижа, криминальная версия возгорания полностью исключается.

"Нет никаких данных, которые позволяли бы говорить в поддержку криминальной гипотезы", - отметили в прокуратуре.

Неисправная электрическая система или плохо потушенная сигареты вполне могли стать причиной пожара. Точные причины возгорания в ходе предварительного расследования не установлены, добавляют в столичной прокуратуре. В настоящее время проводятся более глубокие исследования с привлечением экспертов.

Напомним, расследование инцидента ведется в связи с неумышленным причинением ущерба при возгорании. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении восстановить Нотр-Дам за пять лет. Свою помощь в реставрации собора предложили международные организации и крупные компании.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что французский посол на Украине Изабель Дюмон возмутилась сообщением про Нотр-Дам известного украинского политолога Тараса Березовца в социальной сети Twitter.

Читайте также: Архитектор: Нотр-Дам едва ли восстановят в прежнем виде

Россия готова помочь французским властям в востановлении Нотр-Дама