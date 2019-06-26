Налоговый регулятор Таиланда изучает возможность введения налога на онлайн-игры, которые распространяются по системе платной подписки.
Также налогом планируется обложить платные стриминговые сервисы. Таким образом власти хотят заработать на рынке, который стремительно развивается.
Примечательно, что киберспорт не входит в перечень сфер, которые могут обложить налогом, поскольку киберспорт приравнен в Таиланде к обычным видам спорта.
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