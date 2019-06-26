Порошенко посчитал возвращение России в ПАСЕ поражением для всего мира

Возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) стало поражением не только для Украины и Европы, но и для всего мира в целом. Такое мнение высказал бывший президент Украины Петр Порошенко.



Украина сожалеет, что не удалось уговорить ПАСЕ голосовать против возвращения России / Новости от 04.06.2019 13:05

"Возвращение России в ПАСЕ - поражение не только Украины, но и всей Европы и мира", - написал он на свое канале в Telegram.

Порошенко выразил свою глубокую признательность украинской делегации, которая выступала против возвращения России в международную организацию

"Они [украинская делегация] сражались, как могли. Но их бросили без дипломатического прикрытия", - посчитал политик.

Ранее "Правда.Ру" уже писала о реакции Порошенко на восстановление прав российской делегации в Ассамблее. По его мнению, это является первым серьезным дипломатическим ударом, который Киев пропустил за последние пять лет.

Экс-президент Украины также пообещал бороться с распространением "вируса всепрощения России за аннексию Крыма и оккупацию Донбасса". Для этого он задействует все свои внешнеполитические связи.

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