Возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) стало поражением не только для Украины и Европы, но и для всего мира в целом. Такое мнение высказал бывший президент Украины Петр Порошенко.
"Возвращение России в ПАСЕ - поражение не только Украины, но и всей Европы и мира", - написал он на свое канале в Telegram.
Порошенко выразил свою глубокую признательность украинской делегации, которая выступала против возвращения России в международную организацию
"Они [украинская делегация] сражались, как могли. Но их бросили без дипломатического прикрытия", - посчитал политик.
Ранее "Правда.Ру" уже писала о реакции Порошенко на восстановление прав российской делегации в Ассамблее. По его мнению, это является первым серьезным дипломатическим ударом, который Киев пропустил за последние пять лет.
Экс-президент Украины также пообещал бороться с распространением "вируса всепрощения России за аннексию Крыма и оккупацию Донбасса". Для этого он задействует все свои внешнеполитические связи.
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Во время учений в Германии столкнулись два истребителя. Оба пилота успели катапультироваться, однако выжить удалось только одному.
Если кто-то думает, что ПАСЕ обсуждает вопрос о возвращении России из-за того, что там пересмотрели свои взгляды на нее, то он жестко ошибается.
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