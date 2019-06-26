Женщина насмерть сбила инструктора по вождению во время экзамена в Польше

Польская полиция проводит расследование инцидента в городе Рыбник Силезского воеводства.



В Иркутске водитель «Мерседеса» насмерть сбил школьника на «зебре» и сбежал / Новости от 15.05.2019 09:18

Инструктор по вождению работал с учеником, когда в него на большой скорости врезалась 68-летняя женщина, которая в этот момент сдавала экзамен.

От полученных травм 35-летний мужчина умер на месте.