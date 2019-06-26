Польская полиция проводит расследование инцидента в городе Рыбник Силезского воеводства.
Инструктор по вождению работал с учеником, когда в него на большой скорости врезалась 68-летняя женщина, которая в этот момент сдавала экзамен.
От полученных травм 35-летний мужчина умер на месте.
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Во время учений в Германии столкнулись два истребителя. Оба пилота успели катапультироваться, однако выжить удалось только одному.
Если кто-то думает, что ПАСЕ обсуждает вопрос о возвращении России из-за того, что там пересмотрели свои взгляды на нее, то он жестко ошибается.
Жириновский заявил, что россияне много переплачивают за услуги ЖКХ и что в ЛДПР есть группа экспертов, готовая предоставить достоверные доказательства этого.