Дарт Викторович Вейдер баллотируется в Верховную Раду Украины

Киевлянин Дарт Викторович Вейдер выдвинул свою кандидатуру на досрочные выборы в Верховную Раду Украины. Об этом стало известно из пресс-релиза, опубликованного на официальном сайте ЦИК Украины.



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Уточняется, что кандидат в депутаты Дарт Викторович Вейдер родился 4 октября 1987 года. Не имеет судимостей, а также является учредителем ООО "Темная сторона силы". Вейдер баллотируется от политической партии "Блок Дарта Вейдера" в избирательном округе №135 в Одессе.

В 2014 году происходила очень похожая ситуация. Тогда Дарт Алексеевич Вейдер пытался стать кандидатом в президенты Украины, однако ЦИК вынуждена была ему отказать из-за выявленного факта подделки документов, а также неуплатой взноса в размере 2,5 миллионов гривен.