Окружной административный суд Киева отменил переименование Московского проспекта и проспекта генерала Ватутина в проспекты имени Степана Бандеры и Романа Шухевича. Об этом заявил директор Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович.
"Суд частично удовлетворил исковые требования, отменил решение о переименовании улицы Московской на Бандеры и Ватутина на Шухевича", - написал он на своей странице в Facebook.
По словам Вятровича, полный текст решения суда будет опубликован через неделю. После этого сторонники переименования собираются подавать апелляцию.
Напомним, в июне 2017 года городской совет Киева решил переименовать проспект, названный в честь советского генерала Ватутина, именем лидера украинских националистов Романа Шухевича. Годом ранее Московский проспект назвали именем Степана Бандеры. Переименования прошли в рамках законов о декоммунизации, которые действуют на Украине с 2015 года.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что городской совет Харькова отменил решение о переименовании проспекта имени маршала Жукова. Это решение в ходе заседания совета поддержали большинство депутатов города.
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