Представитель экс-президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко рассказал о срыве его выступления во Львовской области.
По его словам, бывший президент прибыл в город Стрый, чтобы встретиться со своими единомышленниками. Когда Порошенко заговорил про украинскую церковь неизвестные закидали его дымовыми шашками.
Цеголко утверждает, что сорвать встречу Порошенко с населением пытались нанятые провокаторы.
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