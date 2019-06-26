Порошенко забросали дымовыми шашками во время выступления

Представитель экс-президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко рассказал о срыве его выступления во Львовской области.



Порошенко готовит провокацию на выборах президента Украины

По его словам, бывший президент прибыл в город Стрый, чтобы встретиться со своими единомышленниками. Когда Порошенко заговорил про украинскую церковь неизвестные закидали его дымовыми шашками.

Цеголко утверждает, что сорвать встречу Порошенко с населением пытались нанятые провокаторы.