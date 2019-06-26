Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля не исключает, что ее дядя мог пойти на сделку с правительством Великобритании перед инцидентом в Солсбери. Виктория Скрипаль считает, что ее дядя и его дочь могли довольно согласиться на инсценировку отравления, чтобы помочь британским властям обострить отношения с Москвой.
"Ни для кого не секрет, что Лондон искал различные способы обострения отношений с Москвой. Выходом из этой ситуации могла стать сделка с моим дядей Сергеем Скрипалем. Не исключено, что он и его дочь получили от этой сделки какие-либо преференции", - рассказала Виктория Скрипаль.
Примечательно, что родственники до сих пор не знают где и в каких условиях содержаться Сергей и Юлия Скрипаль. 9 мая экс-полковник прислал своей племяннице голосовое сообщение, в начале которого он спрашивает у кого-то разрешение на отправку. Родственники Скрипаля считают, что его содержат под охраной и постоянно перевозят.
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