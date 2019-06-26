Украинские СМИ сообщили о том, что команда Владимира Зеленского готовится к отмене указа о запрете российских социальный сетей "ВКонтакте", "Одноклассники", а также сервисов Mail.ru и "Яндекс".
Данные ресурсы запрещены на территории Украины с 2017 года. Указ о запрете социальных сетей подписал экс-президент Петр Порошенко. О том, что Порошенко не имел права блокировать доступ к "ВКонтакте" и "Одноклассникам" Владимир Зеленский говорил еще во время предвыборной программы.
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