На Украине планируют разблокировать "Одноклассники" и "ВКонтакте"

Украинские СМИ сообщили о том, что команда Владимира Зеленского готовится к отмене указа о запрете российских социальный сетей "ВКонтакте", "Одноклассники", а также сервисов Mail.ru и "Яндекс".

Данные ресурсы запрещены на территории Украины с 2017 года. Указ о запрете социальных сетей подписал экс-президент Петр Порошенко. О том, что Порошенко не имел права блокировать доступ к "ВКонтакте" и "Одноклассникам" Владимир Зеленский говорил еще во время предвыборной программы.