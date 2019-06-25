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Украина отзывает своего посла в Совете Европы после решение ПАСЕ об РФ

Мир » Бывший СССР » Украина print

Украина отзывает своего посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по Российской Федерации.


ПАСЕ «не смогла» без России и расстроила Украину и Великобританию / Новости от 11.04.2019 10:13

Об этом в своем аккаунте в социальной сети Facebook заявил глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин.

Глава МИД постсоветской республики заявил, что Совет Европы утратил доверие Киева. Восстановить доверие, подчеркнул Климкин, будет чрезвычайно сложно.

Из "лидера по защите прав человека", написал глава МИД Украины, Парламентская ассамблея Совета Европы превратилась "в простого менеджера, причем такого себе".

Павел Климкин отметил также, что Украина отзывает своего посла при Совете Европы для консультаций.

Напомним, что 24 июня ПАСЕ пригласила делегацию Российской Федерации принять участие в июньской сессии организации.

Украинская делегация сегодня покинула зал заседаний ПАСЕ. Ее члены пообещали вернуться для голосования за наложение очередных санкций на Россию.

Российскую Федерацию лишили основных полномочий в ПАСЕ апреле 2014 года — в год вхождения Крымского полуострова в состав РФ.

В 2017 году РФ, являющаяся крупнейшим вкладчиком организации, перестала платить членские взносы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Павел Климкин назвал поездку действующего президента Украины Владимира Зеленского в Европу "разведкой".

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Темы крым пасе россия украина климкин
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