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Жители немецкого города выкупили все пиво в преддверии фестиваля неонацистов

Мир » Европа » Евросоюз print

Жители немецкого города Остриц выкупили большую часть запасов пива в местных магазинах, чтобы оно не досталось приехавшим на неонацистский музыкальный фестиваль "Щит и меч" радикалам. 


В Хельсинки прошел марш неонацистов / Новости от 07.12.2018 09:24

Как уточняет газета HuffPost, местные жители объединились и "опустошили пивные полки" всех магазинов в городе, чтобы неонацисты не могли пьянствовать на фестивале и не угрожали общественному порядку. 

"План был разработан за неделю. Мы хотели "высушить" нацистов", - сказал один из жителей Острица. 

Он добавил, что горожане выкупили более 200 ящиков пива. "Они были недовольны этим", - пояснил активист, намекая на гостей на фестиваля, которые уже начинают стекаться в город.  

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Темы пиво германия фестиваль неонацисты
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