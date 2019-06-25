Жители немецкого города Остриц выкупили большую часть запасов пива в местных магазинах, чтобы оно не досталось приехавшим на неонацистский музыкальный фестиваль "Щит и меч" радикалам.
Как уточняет газета HuffPost, местные жители объединились и "опустошили пивные полки" всех магазинов в городе, чтобы неонацисты не могли пьянствовать на фестивале и не угрожали общественному порядку.
"План был разработан за неделю. Мы хотели "высушить" нацистов", - сказал один из жителей Острица.
Он добавил, что горожане выкупили более 200 ящиков пива. "Они были недовольны этим", - пояснил активист, намекая на гостей на фестиваля, которые уже начинают стекаться в город.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
"Путин запретил Грузию и опять нанес удар по народу" - не в кассу. Страдают экономика Грузии, самомнение грузин и оппозиция. А не нужно бузить против Империи!
"Путин запретил Грузию и опять нанес удар по народу" - не в кассу. Страдают экономика Грузии, самомнение грузин и оппозиция. А не нужно бузить против Империи!
Жириновский заявил, что россияне много переплачивают за услуги ЖКХ и что в ЛДПР есть группа экспертов, готовая предоставить достоверные доказательства этого.