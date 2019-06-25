Жители немецкого города выкупили все пиво в преддверии фестиваля неонацистов

Жители немецкого города Остриц выкупили большую часть запасов пива в местных магазинах, чтобы оно не досталось приехавшим на неонацистский музыкальный фестиваль "Щит и меч" радикалам.



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Как уточняет газета HuffPost, местные жители объединились и "опустошили пивные полки" всех магазинов в городе, чтобы неонацисты не могли пьянствовать на фестивале и не угрожали общественному порядку.

"План был разработан за неделю. Мы хотели "высушить" нацистов", - сказал один из жителей Острица.

Он добавил, что горожане выкупили более 200 ящиков пива. "Они были недовольны этим", - пояснил активист, намекая на гостей на фестиваля, которые уже начинают стекаться в город.