Глава МИД Великобритании счел невозможной войну против Ирана на стороне США

Великобритания не станет присоединяться к войне между США и Ираном в случае просьбы со стороны Вашингтона. Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Джереми Хант.



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"Я не могу себе представить ситуацию, при которой они просят или мы соглашаемся на какие-то шаги для войны", - передает его слова агентство Reuters.

Министр добавил, что Соединенные Штаты являются самым близким союзником Великобритании, однако подобная просьба была бы, вероятнее всего, отклонена.

Глава британского МИД подчеркнул, что Иран должен соблюдать условия ядерной сделки для сохранения этого соглашения. Эту позицию Лондон доносит до союзников в Европе, в особенности Франции и Германии, заключил Хант.