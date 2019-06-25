Глава УПЦ КП Филарет учредил собственный синод

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) сделал еще один шаг для разделения с Православной церкви Украины (ПЦУ), создав свой независимый синод.



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"От этой так называемой ПЦУ мы отмежевываемся. Синод у нас есть, в него входят все архиереи церкви, их пятеро", - передает его слова телеканал BBC.

Филарет также обвинил ПЦУ в захватах храмов УПЦ КП и потребовал от властей Украины защитить имущественные права его новой церковной структуры.

"Все имущество, которое принадлежало Киевской патриархии, остается в нашей церкви. ПЦУ начала рейдерские атаки и захватывает наши храмы. Уже захватили Феодосиевский мужской монастырь, Успенскую церковь в Киеве, планируется захват Владимирского собора", - сказал он.

В том случае, если украинская власть проигнорирует эти просьбы, то церковь обратится за помощью к европейской общественности, подчеркнул Филарет.