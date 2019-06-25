Эскалация конфликта между США и Ираном вызывает глубокую тревогу в России, поскольку ситуация развивается по очень плохому сценарию. С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы озабочены происходящим", - сказал глава МИД России и добавил, что особую тревогу вызывают персональные санкции, введенные США в отношении руководства Ирана.
По мнению Лаврова, нынешняя ситуация вокруг Ирана очень похожа на ту, которая сложилась в 2003 году с Ираком.
"США вводили одни за другими санкции против Саддама Хусейна, против Ирака в целом. Мы все помним, чем это закончилось. В мае 2003 года США объявили о победе демократии в Ираке. Делайте вывод о том, как эта демократия проявила себя за прошедшие с тех пор 16 лет", - уточнил министр.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о введении новых санкций против Ирана. В МИД России назвали их "беспрецедентными" и подчеркнули, что подобными шагами Вашингтон "обнуляет свои сигналы о готовности к диалогу".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
"Путин запретил Грузию и опять нанес удар по народу" - не в кассу. Страдают экономика Грузии, самомнение грузин и оппозиция. А не нужно бузить против Империи!
"Путин запретил Грузию и опять нанес удар по народу" - не в кассу. Страдают экономика Грузии, самомнение грузин и оппозиция. А не нужно бузить против Империи!
Жириновский заявил, что россияне много переплачивают за услуги ЖКХ и что в ЛДПР есть группа экспертов, готовая предоставить достоверные доказательства этого.