Лавров: ситуация вокруг Ирана развивается по очень плохому сценарию

Эскалация конфликта между США и Ираном вызывает глубокую тревогу в России, поскольку ситуация развивается по очень плохому сценарию. С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.



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"Мы озабочены происходящим", - сказал глава МИД России и добавил, что особую тревогу вызывают персональные санкции, введенные США в отношении руководства Ирана.

По мнению Лаврова, нынешняя ситуация вокруг Ирана очень похожа на ту, которая сложилась в 2003 году с Ираком.

"США вводили одни за другими санкции против Саддама Хусейна, против Ирака в целом. Мы все помним, чем это закончилось. В мае 2003 года США объявили о победе демократии в Ираке. Делайте вывод о том, как эта демократия проявила себя за прошедшие с тех пор 16 лет", - уточнил министр.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о введении новых санкций против Ирана. В МИД России назвали их "беспрецедентными" и подчеркнули, что подобными шагами Вашингтон "обнуляет свои сигналы о готовности к диалогу".