Американская военная разведка не разделяет уверенность президента США Дональда Трампа в том, что лидер КНДР Ким Чен Ын готов отказаться от ядерного оружия. Об этом заявил директор разведывательного управления Минобороны США Роберт Эшли.
Ранее в пресс-службе Белого дома сообщили о том, что Трамп ждет от северокорейского лидера выполнения обещаний касательно денуклеаризации Корейского полуострова.
В феврале президент США не согласился с разведкой, которые предупреждали главу государства о способности КНДР нанести ракетный удар по Соединенным Штатам баллистической ракетой. Как пояснил бывший глава ФБР Эндрю Маккейба, Трамп сослался на слова Владимир Путина, завершившего своего американского коллегу в том, что у Северной Кореи нет ракет, способных достичь США.
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"Путин запретил Грузию и опять нанес удар по народу" - не в кассу. Страдают экономика Грузии, самомнение грузин и оппозиция. А не нужно бузить против Империи!
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