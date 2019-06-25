Военная разведка США призвала Трампа не верить обещаниям Ким Чен Ына

Американская военная разведка не разделяет уверенность президента США Дональда Трампа в том, что лидер КНДР Ким Чен Ын готов отказаться от ядерного оружия. Об этом заявил директор разведывательного управления Минобороны США Роберт Эшли.



Дональд Трамп и Ким Чен Ын не смогли прийти к соглашению по итогам саммита во Вьетнаме / Новости от 28.02.2019 10:23

Ранее в пресс-службе Белого дома сообщили о том, что Трамп ждет от северокорейского лидера выполнения обещаний касательно денуклеаризации Корейского полуострова.

В феврале президент США не согласился с разведкой, которые предупреждали главу государства о способности КНДР нанести ракетный удар по Соединенным Штатам баллистической ракетой. Как пояснил бывший глава ФБР Эндрю Маккейба, Трамп сослался на слова Владимир Путина, завершившего своего американского коллегу в том, что у Северной Кореи нет ракет, способных достичь США.