Участники ПАСЕ оспорили полномочия делегации из России

Некоторые участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) оспорили полномочия российской делегации в организации. Об этом сказала председатель организации Лилиан Мори Паскье.



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Для того, чтобы оспорить полномочия, необходима поддержка 30 парламентариев из пяти стран. "У нас есть необходимое большинство", - передает агентство ТАСС слова Паскье.

Согласно правилам ПАСЕ, в ближайшее время будет подготовлен доклад по ограничению полномочий, голосование по которому пройдет 26 июня. Депутат из Украины попытался перенести голосование по этому вопросу на утро 27 июня, однако его предложение отклонили.

Если доклад будет принят, то полномочия делегации из России будут ограничены. Если большинство делегатов проголосуют против, то российская делегация сохранит свои права в полном объеме.