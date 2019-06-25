В МИД Ирана отвергли возможность дипломатического сотрудничества с США

Санкции против верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, введенные американским правительством, означают закрытие дипломатического пути между Тегераном и Вашингтоном. Такое заявление сделал представитель иранского МИД Аббас Мусави.



Трамп пообещал ввести еще больше санкции против Ирана / Новости от 22.06.2019 18:56

"Бесплодные санкции против иранского лидера и главного дипломата страны означают постоянное закрытие пути дипломатии с правительством Соединенных Штатов", - написал он на своей странице в Twitter.

Иранский дипломат также отметил, что правительство Дональда Трампа разрушает все установленные механизмы поддержания глобального мира и безопасности.

Ранее президент США ввел санкции в отношении аятоллы Али Хаменеи, поскольку он "несет ответственность за враждебное поведение Ирана".