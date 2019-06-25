Санкции против верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, введенные американским правительством, означают закрытие дипломатического пути между Тегераном и Вашингтоном. Такое заявление сделал представитель иранского МИД Аббас Мусави.
"Бесплодные санкции против иранского лидера и главного дипломата страны означают постоянное закрытие пути дипломатии с правительством Соединенных Штатов", - написал он на своей странице в Twitter.
Иранский дипломат также отметил, что правительство Дональда Трампа разрушает все установленные механизмы поддержания глобального мира и безопасности.
Ранее президент США ввел санкции в отношении аятоллы Али Хаменеи, поскольку он "несет ответственность за враждебное поведение Ирана".
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"Путин запретил Грузию и опять нанес удар по народу" - не в кассу. Страдают экономика Грузии, самомнение грузин и оппозиция. А не нужно бузить против Империи!
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