Трамп подписал указ о введении новых санкций в отношении Ирана

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении нового пакета жестких санкций против Ирана. Об этом сообщило агентство Reuters. По информации агентства, ограничительные меры коснутся главы Ирана аятоллы Али Хаменеи.



Санкции США против Ирана вступили в силу / Новости от 05.11.2018 19:37

Ужесточение американских санкций в отношении Ирана связано с недавним инцидентом в Оманском заливе, о котором "Правда.Ру" рассказывала читателям. Два нефтяных танкера были атакованы неизвестными. США возложили ответственность за атаки на Иран.

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