Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении нового пакета жестких санкций против Ирана. Об этом сообщило агентство Reuters. По информации агентства, ограничительные меры коснутся главы Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Ужесточение американских санкций в отношении Ирана связано с недавним инцидентом в Оманском заливе, о котором "Правда.Ру" рассказывала читателям. Два нефтяных танкера были атакованы неизвестными. США возложили ответственность за атаки на Иран.
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Российский журналист Андрей Норкин прокомментировал слова Владимира Путина о самом постыдном эпизоде своей карьеры, которые он произнес во время прямой линии.
"Путин запретил Грузию и опять нанес удар по народу" - не в кассу. Страдает экономика Грузии, самомнение грузин и оппозиция. А не нужно бузить против Империи!
С этой же даты вступает в силу временный запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию.