Действующий президент Украины Владимир Зеленский не планировал посещать саммит Большой двадцатки в японском городе Осаку.
Об этом украинскому изданию Лига. net сообщает пресс-секретарь главы постсоветской республики Юлия Мендель.
Напомним, что ранее Министерство иностранных дел Японии сообщило об отсутствии Владимира Зеленского в списке приглашенных на саммит G-20.
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Российский журналист Андрей Норкин прокомментировал слова Владимира Путина о самом постыдном эпизоде своей карьеры, которые он произнес во время прямой линии.
"Путин запретил Грузию и опять нанес удар по народу" - не в кассу. Страдает экономика Грузии, самомнение грузин и оппозиция. А не нужно бузить против Империи!
С этой же даты вступает в силу временный запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию.