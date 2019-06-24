Трамп пообещал Ирану в случае войны "невиданные разрушения" и заявил, что ему "плевать на европейцев"

Иран в случае войны с Соединенными Штатами Америки ждут невиданные разрушения.



Плохая идея: чем для Трампа обернется война с Ираном / Новости от 14.06.2019 20:17

Об этом в интервью американскому телеканалу NBC заявил действующий президент США Дональд Трамп.

Глава государства отметил, что Вашингтон якобы не ищет войны с Тегераном, но в случае открытой вооруженной конфронтации, добавил Трамп, Иран ждут невиданные разрушения.

Также действующий президент США выразил уверенность, что Иран еще давным-давно нарушил ядерное соглашение. Когда же корреспондент NBC напомнил Дональду Трампу о том, что страны Европы придерживаются иной точки зрения, глава государства заявил, что ему "плевать на европейцев".

Дональд Трамп отметил, что США и НАТО "очень добры к Европе" и якобы заботятся о тамошних государствах. Но Европа поступает как ей вздумается, сетует американский президент - та же Франция, например, активно торгует с Ираном, указал Трамп.