Иран в случае войны с Соединенными Штатами Америки ждут невиданные разрушения.
Об этом в интервью американскому телеканалу NBC заявил действующий президент США Дональд Трамп.
Глава государства отметил, что Вашингтон якобы не ищет войны с Тегераном, но в случае открытой вооруженной конфронтации, добавил Трамп, Иран ждут невиданные разрушения.
Также действующий президент США выразил уверенность, что Иран еще давным-давно нарушил ядерное соглашение. Когда же корреспондент NBC напомнил Дональду Трампу о том, что страны Европы придерживаются иной точки зрения, глава государства заявил, что ему "плевать на европейцев".
Дональд Трамп отметил, что США и НАТО "очень добры к Европе" и якобы заботятся о тамошних государствах. Но Европа поступает как ей вздумается, сетует американский президент - та же Франция, например, активно торгует с Ираном, указал Трамп.
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