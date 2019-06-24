Роспотребнадзор анонсировал усиление контроля над алкоголем грузинского производства

Качество поставляемой из Грузии в Россию алкогольной продукции ухудшилось.



Президент Грузии обвинила Россию в беспорядках в Тбилиси / Новости от 21.06.2019 08:55

Об этом сообщает Роспотребнадзор.

В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека заявили, что за последние пять лет количество не соответствующего стандартам алкоголя грузинского производства выросло в несколько раз.

Только в минувшем году, например, к ввозу на территорию Российской Федерации не было допущено 203 тысячи литров спиртного из Грузии.

В российском ведомстве отметили, что усилят надзор за качеством поставляемой в страну алкогольной продукцией из Грузии.

Отметим, что ужесточение контроля за грузинскими винами было анонсировано Роспотребнадзором на фоне подписания действующим президентом Российской Федерации Владимиром Путиным указ "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий".

В соответствии с данным указом с 8 июля российским авиакомпаниям запрещено совершать полеты в Грузию, а туроператорам рекомендуется "воздержаться" от продажи туров в эту страну.

Напомним, что резкое ухудшение дипломатических взаимоотношений Москвы и Тбилиси произошло из-за происходящих в Грузии акций протеста, начавшихся после инцидента с участием депутата Государственной думы РФ и главы Межпарламентской ассамблеи православия Сергея Гаврилова. В ходе заседания в грузинском парламенте Гаврилов сел в кресло спикера, чем возмутил оппозицию постсоветской республики.

Ранее председатель совета директоров медиахолдинга "Правда.Ру" Вадим Горшенин поделился своим видением происходящего в Грузии.

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