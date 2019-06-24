Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Роспотребнадзор анонсировал усиление контроля над алкоголем грузинского производства

Мир » Бывший СССР » Грузия print

Качество поставляемой из Грузии в Россию алкогольной продукции ухудшилось.


Президент Грузии обвинила Россию в беспорядках в Тбилиси / Новости от 21.06.2019 08:55

Об этом сообщает Роспотребнадзор.

В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека заявили, что за последние пять лет количество не соответствующего стандартам алкоголя грузинского производства выросло в несколько раз.

Только в минувшем году, например, к ввозу на территорию Российской Федерации не было допущено 203 тысячи литров спиртного из Грузии.

В российском ведомстве отметили, что усилят надзор за качеством поставляемой в страну алкогольной продукцией из Грузии.

Отметим, что ужесточение контроля за грузинскими винами было анонсировано Роспотребнадзором на фоне подписания действующим президентом Российской Федерации Владимиром Путиным указ "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий".

В соответствии с данным указом с 8 июля российским авиакомпаниям запрещено совершать полеты в Грузию, а туроператорам рекомендуется "воздержаться" от продажи туров в эту страну.

Напомним, что резкое ухудшение дипломатических взаимоотношений Москвы и Тбилиси произошло из-за происходящих в Грузии акций протеста, начавшихся после инцидента с участием депутата Государственной думы РФ и главы Межпарламентской ассамблеи православия Сергея Гаврилова. В ходе заседания в грузинском парламенте Гаврилов сел в кресло спикера, чем возмутил оппозицию постсоветской республики.

Ранее председатель совета директоров медиахолдинга "Правда.Ру" Вадим Горшенин поделился своим видением происходящего в Грузии.

Читайте также: 

Беспорядки в Грузии: что происходит и при чем здесь Россия.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы вино грузия алкоголь роспотребнадзор
Обсудить
Актуальная аналитика
Здоровье и профилактика
Заместительная почечная терапия
Недвижимость
Как продать долю в квартире?
Военные новости
Николай Платошкин: на отмену ДРСМД нам ответить нечем
Новости Все >
Astronomical Journal: ученые впервые исследовали кольца Урана
Владимира Зеленского не пригласили на саммит G20 - МИД Японии
Жириновский призвал власти освободить россиян от коммунальных платежей хотя бы до конца года
В Литве за нарушение общественного порядка задержали британских солдат
Футболист Глушаков ищет работу через Instagram
Роспотребнадзор анонсировал усиление контроля над алкоголем грузинского производства
В одном из моргов Мурманской области перепутали тела трех умерших
Российский футболист Караваев может уйти из "Витесса"
На электронные избирательные участки Москвы пустят наблюдателей от любых общественных организаций
США начали продавать Европе больше оружия из-за российской угрозы
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Общество
Норкин: такого Путина, как на прямой линии, я еще не видел

Российский журналист Андрей Норкин прокомментировал слова Владимира Путина о самом постыдном эпизоде своей карьеры, которые он произнес во время прямой линии.

Норкин: такого Путина, как на прямой линии, я еще не видел
Путин закрыл туризм в Грузию: последствия и мнения
Новости Грузии
Путин закрыл туризм в Грузию: последствия и мнения
Новости Грузии
Константин Затулин: нашей делегации не стоило ехать в Грузию
Военные новости
США случайно опубликовали доктрину о ядерной войне
Новости Грузии
Путин закрыл туризм в Грузию: последствия и мнения

"Путин запретил Грузию и опять нанес удар по народу" - не в кассу. Страдает экономика Грузии, самомнение грузин и оппозиция. А не нужно бузить против Империи!

Путин закрыл туризм в Грузию: последствия и мнения
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию
Мир. Новости мира
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию
Власть
Путину доверяют 72% россиян - ВЦИОМ
Общество
Норкин: такого Путина, как на прямой линии, я еще не видел
Путешествия
Авиакомпаниям Грузии запретят летать в Россию с 8 июля

С этой же даты вступает в силу временный запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию.

Авиакомпаниям Грузии запретят летать в Россию с 8 июля
Кадыров обеспокоился антироссийскими протестами в Грузии
Мир. Новости мира
Кадыров обеспокоился антироссийскими протестами в Грузии
Новости Грузии
Несколько кафе и ресторанов в Грузии повысили цены для россиян в ответ на "оккупацию"
Новости Украины
Глава Харькова вернул имя маршала Жукова проспекту
Рустем Сафронов Трамп уверенно идет на второй срок Рустем Сафронов Игорь Буккер Криптовалюту изобрели древние жители Микронезии Игорь Буккер Ирада Нургалиева Косово: три пути к праву на существование Ирада Нургалиева
Комментарии
США случайно опубликовали доктрину о ядерной войне
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол
Путин: если резко понизить зарплату чиновникам, они просто разбегутся
Ученый советует пить тяжелую воду, чтобы жить дольше
Ученый советует пить тяжелую воду, чтобы жить дольше
Ученый советует пить тяжелую воду, чтобы жить дольше
Москва переформатирует отношения с Белоруссией и Казахстаном
Признавшийся в причастности к убийству депутат пойдет на выборы в Иркутске самовыдвиженцем
Николай Платошкин: на отмену ДРСМД нам ответить нечем
Опыт Москвы по электронному голосованию могут использовать на полярных станциях
Николай Платошкин: на отмену ДРСМД нам ответить нечем
Николай Платошкин: на отмену ДРСМД нам ответить нечем
Bank of America: Трамп может девальвировать доллар
Старая программа по развитию моногородов признана неэффективной, на новую выделяют 57,3 млрд рублей
Путину доверяют 72% россиян - ВЦИОМ
Медведчук припомнил премьеру Украины его прошлое директора рынка
Путину доверяют 72% россиян - ВЦИОМ
В уральский поселок из-за угрозы беспорядков на межнациональной почве отправлен ОМОН
Глава МИД Украины назвал поездку Зеленского в Европу "разведкой"
Путин закрыл туризм в Грузию: последствия и мнения
Путин закрыл туризм в Грузию: последствия и мнения
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ