Трамп выдвинул условия Ирану для заключения новой ядерной сделки

Президент США Дональд Трамп глубоко убежден, что у Ирана не должно быть ядерного оружия. Поэтому он потребовал, чтобы американские эксперты осмотрели иранские ядерные объекты. Также Трамп заявил, что атака на американский беспилотник - это явный сигнал от Ирана, который говорит о готовности страны заключить новую ядерную сделку.



Трамп уверен, что Иран стоит за атакой на танкеры в Оманском заливе / Новости от 14.06.2019 17:27

"Посмотрите на Иран, они не хотят иметь ядерное оружие. Оно им попросту не нужно в нынешних условиях, когда их экономика полностью разрушена. Я думаю, они хотят заключить новую ядерную сделку. Мы должны провести с ними переговоры", - пояснил Трамп.

Еще одно условие, которое президент США поставил Тегерану - новая сделка должна заключаться на непродолжительный период времени.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Иран выразил благодарность России и Китаю за соблюдение Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной сделке.

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