Известный американский киноактер Роберт Де Ниро снялся в видеоролике, в котором обвинил Дональда Трампа в сговоре с Российской Федерацией. В том же видеоролике снялись и другие звезды Голливуда, которые поддержали обвинения Де Ниро: писатель Стивен Кинг, София Буш, Мартин Шин, продюсер Роберт Райнер и Лоуренс Фишборн.
По словам Де Ниро, в 2016 году произошло грубое вмешательство в американскую демократию со стороны России. Правительство РФ развернуло тайную операцию для прихода к власти Дональда Трампа. Знаменитости часто ссылаются на отчет спецпрокурора Мюллера, в котором не была доказана связь Трампа с Москвой, а также угрожают президенту США тюремным заключением.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что президент США Дональд Трамп спрогнозировал экономический крах в случае своего поражения на выборах президента США.
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