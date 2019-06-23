Болтон: Трамп с нетерпением ждет встречи с Путиным на G20

Советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон сообщил журналистам, что президент США с нетерпением ждет встречи с Владимиром Путиным. Об этом стало известно во время встречи Болтона с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.



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Также чиновник сообщил, что возлагает большие надежды на встречу советников по нацбезопасности России, США, и Израиля, которая может стать хорошей основной для успешных переговоров Путина и Трампа.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в МИД России еще не знают детали встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в японской Осаке.

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