Советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон сообщил журналистам, что президент США с нетерпением ждет встречи с Владимиром Путиным. Об этом стало известно во время встречи Болтона с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Также чиновник сообщил, что возлагает большие надежды на встречу советников по нацбезопасности России, США, и Израиля, которая может стать хорошей основной для успешных переговоров Путина и Трампа.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в МИД России еще не знают детали встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в японской Осаке.
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