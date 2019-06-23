Военная полиция начала расследовать инцидент, который произошел на корабле Batlic Protector. Во время учений корабль находился в Балтийском море и на нем присутствовали бойцы Королевской морской пехоты Великобритании. Расследование началось после того, как в интернете было опубликовано фото с нетрезвым солдатом, у которого на груди была нарисована фашистская символика.
После расследования военнослужащих Королевской морской пехоты Великобритании могут отстранить от участия во всех зарубежных учениях. Британское командование уже запретило военнослужащим распространять какие-либо материалы в своих социальных сетях.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как в воздух поднимались два британских истребителя для перехвата пассажирского лайнера, на борту которого находился дебошир. Пьяный пассажир утверждал, что взорвет самолет.
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