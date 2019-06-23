Британские морские пехотинцы разрисовали сослуживцев свастикой на учениях в Балтийском море

Военная полиция начала расследовать инцидент, который произошел на корабле Batlic Protector. Во время учений корабль находился в Балтийском море и на нем присутствовали бойцы Королевской морской пехоты Великобритании. Расследование началось после того, как в интернете было опубликовано фото с нетрезвым солдатом, у которого на груди была нарисована фашистская символика.



Британские морские пехотинцы будут наблюдать за...

После расследования военнослужащих Королевской морской пехоты Великобритании могут отстранить от участия во всех зарубежных учениях. Британское командование уже запретило военнослужащим распространять какие-либо материалы в своих социальных сетях.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как в воздух поднимались два британских истребителя для перехвата пассажирского лайнера, на борту которого находился дебошир. Пьяный пассажир утверждал, что взорвет самолет.

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