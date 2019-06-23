Британские истребители вылетали для перехвата пассажирского лайнера

Истребители ВВС Великобритании поднимались в воздух для перехвата пассажирского лайнера авиакомпании Ryanair. Лайнеру потребовалось сопровождение, когда один из пассажиров стал вести себя неадекватно. Пьяный гражданин Литвы поссорился с экипажем и грозился взорвать самолет. Другие пассажиры подтвердили наличие подозрительного свертка у дебошира.



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Из-за опасности захвата самолета два истребителя военно-воздушных сил Великобритании были подняты в воздух для перехвата лайнера. Пилоты пассажирского самолета приняли решение вернуться в аэропорт отправления. Истребители сопроводили лайнер до посадочной полосы. Уже после приземления оказалось, что буйный пассажир не собирался захватывать самолет, его просто не так поняли.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как египетский пассажирский самолет был захвачен гражданином Турции, который потребовал от пилотов взять курс на Стамбул.

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