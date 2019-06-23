Нашествие крыс вынудило Елизавету II покинуть Букингемский дворец

Королева Великобритании Елизавета II спешно покинула Букингемский дворец из-за нашествия крыс. Об этом сообщило британское издание The Sun. По информации СМИ, в резиденцию королевы вызвали службу дезинсекции.



Елизавету II выселяют из Букингемского дворца / Новости от 07.10.2018 09:22

Издание сообщило, что Елизавету II вынудила покинуть дворец одна из крыс, которая была замечена на кухне.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о сообщении, которое было опубликовано на официальном сайте королевской семьи. Там была опубликована статья, в котором сообщалось о смерти королевы Елизаветы II. Однако через несколько часов публикация была удалена.

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