Впервые в истории в состав военного комитета НАТО вошла женщина

Официальный представить НАТО Оана Лунгеску сообщила в Twitter о знаковом событии в истории Североатлантического альянса. Контр-адмирал Вооруженных сил Норвегии Луиз Дедичен вошла в состав военного комитета альянса. Дедичен стала первой женщиной, которая вошла в состав комитета.



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Примечательно, что Луиз Дедичен уже не первый раз становится первооткрывателем. В 2008 году ей присвоили звание контр-адмирала, таким образом, она стала первой женщиной Норвегии, которой присвоили адмиральское звание.

Дедичен рассказала норвежской прессе, что с нетерпением ждет начала работы в военном комитете НАТО.