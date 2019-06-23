Президент США Дональд Трамп одобрил проведение кибератак против иранских военных объектов. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники. По информации издания, кибератаки были направлены на компьютерное оборудование, которое управляет запуском ракет.
Атака была проведена киберкомандованием США 20 июня. По словам источника, Трамп санкционировал проведение кибератаки из-за атаки на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Операция нанесла ущерб информационным системам Ирана, но не повлекла за собой человеческих жертв.
Белый дом отказался от комментариев. Представители администрации президента сообщили, что не обсуждают разведывательную деятельность и операции по обеспечению безопасности страны.
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