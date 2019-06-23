В "Укртрансгазе" рассказали о дефиците газа в украинских хранилищах

Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" рассказал о запасах газа в украинских хранилищах, которого недостаточно для работы оборудования. По информации компании, на данный момент в хранилищах Украины находится 152 миллиона кубометров газа.



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В "Укртрансгазе" пояснили, что в среднем за месяц Украина потребляет 240 миллионов кубометров газа. Примечательно, что компании понадобиться дополнительных 720 миллионов кубометров газа, чтобы обеспечить бесперебойную работу оборудования.

Причиной дефицита газа в стране стали большие задолженности перед поставщиками газа. Компания уже должна поставщикам около 4,1 миллиарда гривен, поэтому не смогла провести тендер на закупку газа.

Представители "Укртрансгаза" сообщили, что существует большая вероятность возникновения чрезвычайной ситуации государственного масштаба. Об опасности были оповещены украинские власти.