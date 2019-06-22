Иранские хакеры увеличили число кибератак в отношении американских властей и инфраструктуры. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на данные компаний, занимающихся компьютерной безопасностью.
Речь идет о массовой отправке фишинговых писем сотрудникам государственных структур США, а также работникам экономической сферы. Под удар попали, в первую очередь, работники нефтяной и газовой промышленности, отмечают журналисты.
В большинстве случаев хакеры связаны с иранскими властями, сказано в материале. "Обе стороны крайне заинтересованы в том, чтобы узнать, о чем думает их соперник. Можно с уверенностью ожидать, что режим будет использовать все инструменты для того, чтобы снизить неопределенность касательно того, что произойдет дальше, каким будет следующий шаг со стороны США", - заключают в ABC.
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