Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В США заявили о росте хакерских атак со стороны Ирана

Мир print

Иранские хакеры увеличили число кибератак в отношении американских властей и инфраструктуры. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на данные компаний, занимающихся компьютерной безопасностью. 


«Ядерный шантаж»: конфликт Ирана и США вышел на новый уровень / Новости от 18.06.2019 11:51

Речь идет о массовой отправке фишинговых писем сотрудникам государственных структур США, а также работникам экономической сферы. Под удар попали, в первую очередь, работники нефтяной и газовой промышленности, отмечают журналисты. 

В большинстве случаев хакеры связаны с иранскими властями, сказано в материале. "Обе стороны крайне заинтересованы в том, чтобы узнать, о чем думает их соперник. Можно с уверенностью ожидать, что режим будет использовать все инструменты для того, чтобы снизить неопределенность касательно того, что произойдет дальше, каким будет следующий шаг со стороны США", - заключают в ABC. 

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы сша иран хакеры кибератаки хакерские атаки
Обсудить
Актуальная аналитика
Здоровье и профилактика
Круп. Причины, симптомы, лечение
Новости спорта
Дефицит калорий: худеем с умом
Репродуктология
Прием антибиотиков повышает риск выкидыша
Новости Все >
Российский режиссер планирует пригласить Депардье на роль Льва Толстого
В США заявили о росте хакерских атак со стороны Ирана
Несколько кафе и ресторанов в Грузии повысили цены для россиян в ответ на "оккупацию"
МИД РФ заподозрил США в возвращении к концепции "ограниченной ядерной войны"
Авиакомпаниям Грузии запретят летать в Россию с 8 июля
Медиа Ходорковского помогают Соболь избежать политического фиаско
В Тбилиси попытались избить журналистов "России 24"
В Роскомнадзоре потребовали удалить объявления о продаже военных наград с eBay
Меркель выступила за политическое решение конфликта США с Ираном
Российские виноделы не поддержали идею запрета на ввоз грузинских вин
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости Грузии
Беспорядки в Грузии: что происходит и при чем здесь Россия

Грузинская оппозиция штурмовала парламент в Тбилиси, полиция применила газ и пули. Грузины возмущены выступлением депутата страны, унизившей Грузию в 2008 году.

Беспорядки в Грузии: что происходит и при чем здесь Россия
Норкин: такого Путина, как на прямой линии, я еще не видел
Общество
Норкин: такого Путина, как на прямой линии, я еще не видел
Кремль
Прямая линия Путина: россияне устали покорно терпеть власть
Власть
Страна и президент живут в разных реальностях - эксперт
Кремль
Прямая линия Путина: россияне устали покорно терпеть власть

Путин выходит на прямую линию с россиянами, которые хотят и готовы выслушать горькую правду и перестали быть покорными власти и терпеливыми...

Прямая линия Путина: россияне устали покорно терпеть власть
Страна и президент живут в разных реальностях - эксперт
Власть
Страна и президент живут в разных реальностях - эксперт
Мир. Новости мира
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию
Новости Грузии
Путин закрыл туризм в Грузию: последствия и мнения
Политика. Новости и аналитика
Жириновский демонстративно покинул заседание Госдумы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы из-за отказа депутатов принять закон, выдвинутый его однопартийцами.

Жириновский демонстративно покинул заседание Госдумы
Число обращений к Путину говорит о плохой работе органов власти на местах - депутат Госдумы
Власть
Число обращений к Путину говорит о плохой работе органов власти на местах - депутат Госдумы
Новости Украины
Глава Харькова вернул имя маршала Жукова проспекту
Власть
Тюменский губернатор пообещал решить проблему с водопроводом, на которую жители пожаловались Путину
Рустем Сафронов Трамп уверенно идет на второй срок Рустем Сафронов Игорь Буккер Криптовалюту изобрели древние жители Микронезии Игорь Буккер Ирада Нургалиева Косово: три пути к праву на существование Ирада Нургалиева
Комментарии
Несколько кафе и ресторанов в Грузии повысили цены для россиян в ответ на "оккупацию"
Кафе в Грузии повысили цены для россиян в ответ на "оккупацию"
Медиа Ходорковского помогают Соболь избежать политического фиаско
Путин закрыл туризм в Грузию: последствия и мнения
Медиа Ходорковского помогают Соболь избежать политического фиаско
Константин Затулин: нашей делегации не стоило ехать в Грузию
Константин Затулин: нашей делегации не стоило ехать в Грузию
Норкин: такого Путина, как на прямой линии, я еще не видел
Российские виноделы не поддержали идею запрета на ввоз грузинских вин
Вадим Горшенин: основной момент в ситуации с беспорядками Грузии - реакция МИД РФ
Беспорядки в Грузии: что происходит и при чем здесь Россия
Беспорядки в Грузии: что происходит и при чем здесь Россия
Меркель выступила за политическое решение конфликта США с Ираном
Бунт в Грузии: кто виноват и как ответит Россия
Беспорядки в Грузии: что происходит и при чем здесь Россия
Путин закрыл туризм в Грузию: последствия и мнения
Беспорядки в Грузии: что происходит и при чем здесь Россия
Путин закрыл туризм в Грузию: последствия и мнения
Путину доверяют 72% россиян - ВЦИОМ
Путин закрыл туризм в Грузию: последствия и мнения
Путин закрыл туризм в Грузию: последствия и мнения
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ